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Эстонские пограничники помогли российским коллегам задержать нарушителя

BNS
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Пограничники за работой. Иллюстративное фото. | ФОТО: Kristjan Teedema

Российские пограничники на прошлой неделе задержали нарушителя границы по информации, поступившей им от эстонских коллег на одной из застав в Выруском уезде в Южной Эстонии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны. 30 сентября во второй половине дня пограничники заставы Пиуза заметили передвижение в районе временной контрольной линии у деревни Кийслова волости Меремяэ.

О происшествии они немедленно известили своих российских коллег, которые задержали незаконно перешедшего границу человека.

На следующий день российские пограничники передали на эстонскую сторону задержанного — им оказался 55-летний гражданин Эстонии. Нарушителя доставили на заставу Пиуза, в отношении него возбуждено административное расследование.

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