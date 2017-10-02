Эстонские пограничники помогли российским коллегам задержать нарушителя

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны. 30 сентября во второй половине дня пограничники заставы Пиуза заметили передвижение в районе временной контрольной линии у деревни Кийслова волости Меремяэ.

О происшествии они немедленно известили своих российских коллег, которые задержали незаконно перешедшего границу человека.

На следующий день российские пограничники передали на эстонскую сторону задержанного — им оказался 55-летний гражданин Эстонии. Нарушителя доставили на заставу Пиуза, в отношении него возбуждено административное расследование.