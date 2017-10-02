Евгений Криштафович: испанцы, используйте наш опыт в борьбе с каталонскими провокаторами!

Ситуация с «референдумом» в Каталонии один в один напоминает сценарий, который пытались разыграть в Нарве и Силламяэ на так называемом «референдуме об автономии» в 1993 году. Напомню: этому также предшествовала долгая подготовительная работа и планы по созданию «Принаровской Советской Социалистической Республики» с её последующим присоединением к РСФСР.

Если бы эти планы тогда осуществились, строить эстонскую государственность было бы значительно тяжелее, а Нарва и Силламяэ сегодня выглядели бы также, как Ивангород и Кингисепп. К счастью, этого не произошло.

В Испании игнорирующие судебное решение и конституционный порядок провокаторы-сепаратисты от местных властей заручились поддержкой 32 так называемых «наблюдателей» из числа иностранных политиков, представляющих преимущественно левые и маргинальные партии. В этой сомнительной компании оказался и наш соотечественник, представитель Свободной партии Артур Тальвик. Причину такому поведению я нахожу только в желании повысить за счет популизма свой катастрофически низкий рейтинг внутри Эстонии.

Очевидно, эта авантюра кончится лишь тем, что двери Европейской народной партии, в которые Свободная партия безуспешно стучит уже год, останутся перед ними наглухо закрытыми навсегда. Надеюсь, что и МИД Эстонии, и руководство Рийгикогу не оставят без внимания публичную поддержку Тальвиком сепаратистских движений в Европе.

Что касается разрешения кризиса в Испании, я надеюсь, что они воспользуются опытом эстонских коллег и друзей – и поступят так же, как наши поступили в 1993 году: провокаторов из местных исполкомов в Нарве и Силламяэ отстранили от власти за сепаратизм, провели досрочные выборы – и сформировали законные представительства местных самоуправлений Эстонской Республики.