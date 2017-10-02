Игорь Грязин: Ида-Вирумаа – не Каталония, любой референдум там – агрессия РФ

Скажем так: я плохо отношусь к тому, как повело себя испанское правительство. Оно сознательно шло на провокацию и на обострение ситуации. Я считаю, что если люди хотят высказать свое мнение, их нельзя избивать. Нельзя этого делать.

До вчерашнего дня я считал референдум по вопросу о независимости Каталонии неконституционным. После того, что произошло вчера, каталонский референдум, как мне кажется, обрел легитимность. Основа этой законности сформулирована, например, в Декларации независимости США, но вообще это общечеловеческий принцип: когда правительства выступают против своего народа, они теряют легитимность. Вчера вечером центральная власть Испании в Каталонии потеряла свою легитимность. Теперь необходимы переговоры – надеюсь, на это у испанского правительства ума хватит. Конфронтация не приведет ни к чему. Но Испания должна понять: она уже не та Испания, какой была в субботу.

Что было бы, если бы референдум прошел в Ида-Вирумаа? Это был бы акт агрессии, которую можно было бы сдержать силами НАТО. Здесь есть принципиальная разница: Ида-Вирумаа – анклав России, которая проявляет агрессию в отношении своих соседей. Аналогия здесь крайне неуместна, любой референдум в Ида-Вирумаа – это акт агрессии со стороны России. Это доказывается событиями в Крыму. Ида-Вирумаа вне России не является ничем. Каталония – историческая область в составе Испании, у нее своя история, а Ида-Вирумаа истории не имеет, и никакого самоопределения тут быть не может, может быть только агрессия со стороны России.

Говоря это, я не хочу сказать, что Каталония должна стать независимой – я считаю, что власти Испании должны изменить свое к ней отношение.