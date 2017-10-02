Яна Тоом: Путин и Ассанж к каталонскому референдуму отношения не имеют

Если говорить про референдум в Каталонии, то обе стороны допустили ошибки, причем ужасные. Испанцы старались замести всю историю с независимостью Каталонии под ковер и делали вид, что ничего не происходит. Каталонцы варились в собственном соку, в итоге среди них зрело недовольство. Лозунги там знакомые нам до боли: «Мадрид нас грабит» и прочее.

Правительство Испании повело себя безобразно. Надо было дать людям проголосовать – и потом с ними разговаривать. Да, референдум был незаконен с точки зрения испанских законов, но вопрос в том, человек для закона или закон для человека. Я полагаю, после того, что вчера произошло, количество сторонников независимости Каталонии резко возросло. Такого развития событий можно было бы избежать: тех, кто за, и тех, кто против, было примерно поровну. А теперь, боюсь, ситуация изменилась.

Я по-прежнему поддерживаю территориальную целостность Испании. Но совершены ужасные ошибки – и за них надо кому-то отвечать. Такими методами бороться с попытками провести референдум – значит подливать масла в огонь, это очевидно. И когда испанский коллега пишет мне о том, что это всё Путин и Ассанж, мне становится дурно. К Войне за испанское наследство Путин не имеет никакого отношения, как и Ассанж, и как только мы начинаем говорить про «руку России», в современной европейской политике это всегда означает, что мы что-то сделали неправильно – и теперь надо на кого-то это свалить.