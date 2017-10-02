Волна эвакуаций в Нижнем Новгороде: бомбы ищут в аэропорту, на вокзале, в местном Кремле, школах и вузах

Жители также сообщают об эвакуации местного вокзала и торговых центров. Пока никаких взрывных устройств не обнаружено. Местные власти призывают граждан не поддаваться панике, уверяя, что ситуация находится под контролем, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на региональное правительство.

По данным сайта, сообщения о бомбах стали поступать с утра 2 октября. Об этом журналистам сообщили в УМВД РФ по Нижнему Новгороду. В качестве меры предосторожности на места происшествия прибыли полицейские, спасатели, пожарные и машины "скорой помощи". Все люди из зданий, фигурировавших в сообщениях, эвакуированы. Полный перечень эвакуированных зданий в целях безопасности не разглашается.

СМИ сообщают, что в частности из-за сообщений о бомбах эвакуировали корпуса Нижегородского кремля. Речь идет о корпусах, в которых располагалась горадминистрация, правительство области, Законодательное собрание, полпредства и другие госструктуры.

Также взрывное устройство искали в здании ГУ ЗАГСа Нижегородской области на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде. Туда прибыли сотрудники МЧС, пожарные и "скорая помощь". Пробыв на месте около часа, никаких взрывных устройств или других опасных предметов они не обнаружили и были отозваны.

Жители Нижнего Новгорода сообщают в Сети, что эвакуирован Московский вокзал: "Идет эвакуация. Отменена посадка на два поезда: "Ласточка" и Уфа-Санкт-Петербург".

В управлении Горьковской железной дороге (ГЖД) подтвердили, что эвакуация проходит на железнодорожных вокзалах Нижнего Новгорода, Бора и Семенова. При этом в пресс-службе ГЖД сообщили, что Московский вокзал работает в штатном режиме. Сообщение не нарушено.