В Старом городе Таллинна установят защитные блоки от нападения на микроавтобусах

«Это лишь вопрос времени, когда кто-то предпримет попытку въехать в толпу пешеходов на машине. Мы же опасались, что стрельба в школе может произойти и в Эстонии. В итоге она произошла», - сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф газете Pealinn.

Установка новых преград, которые выполнены в форме голубей и не позволяют машинам беспрепятственно проехать, уже началась. Кроме голубей, не улицах появятся массивные цветочные вазы и другие препятствия. «Установим их так, чтобы машины с товаром и спасатели могли проехать, а на большой скорость проскочить их было бы невозможно», - сказал Кландорф.

Чтобы усложнить жизнь автотерроризму в местах массового скопления в Старом городе городская управа и Департамент полиции и погранохраны решили встать плечом к плечу и активно сотрудничать. «Прежде всего, нужно просмотреть все те места в центре города, и особенно в Старом городе, где нужно начать ограничивать возможность проезда для автомобилей, - сказал вице-мэр. – Это не полное ограничение проезда для крупных машин, а усложнение их проезда, чтобы они не могли набрать скорость и въехать в находящихся там людей».

Первое место, которое будет ограничено – Ратушная площадь: «Там всегда много народу и больше всего туристов. Там находятся гости, которых пригласило наше государство и столица, с площади начинаются многие городские шествия. Недалеко и то время, когда на Ратушной площади установят елку, там же откроется и традиционная Рождественская ярмарка».

По словам Кландорфа, он надеется на помощь полицейских, поскольку механические преграды могут остановить только мчащиеся машины: «Защитить людей от сумасшедшего с топором или мачете намного сложнее, а потому тут мы надеемся на помощь и силу полиции».

Работники городского Транспортного департамента уже начали выяснять, какие дополнительные преграды можно еще где-то установить и с какой стороны владельцы машин из Старого города могут лучше всего попасть к себе домой. Когда эта работа будет сделана, новую схему движения просмотрят с полицейскими и сообщат о ней людям.

Руководитель бюро охраны Пыхьяской префектуры Айвар Ридамяэ подчеркнул, что самое важное – это все же безопасность пешеходов: «Кроме Ратушной площади под присмотр будут взяты площадь Свободы, улица Виру и Тоомпеа. В длительной перспективе, кроме голубей есть план начать больше использовать поднимающиеся и опускающиеся столбы. Это, конечно, более дорогой, но весьма эффективный метод воспрепятствования».

«Конечно, мы не будем притеснять жителей Старого города, они и дальше должны иметь возможность ездить на своих машинах. Не будет такого, что мы установим преграду - и все. Наши люди проходят через все дворы Старого города, где паркуются машины. У нас и в отделе городского движения есть полная информация о машинах Старого города. Мы знаем, сколько машин паркуют во дворах. Это позволяет сделать дальнейшие выводы, как перекрывать улицы. Мы считаем разумным, чтобы доступ машин в Старый город ограничивался постоянно, если там находится много народу, а не только тогда, когда там проходит какое-то мероприятие», - заверил руководитель Транспортного департамента Андрес Харьё.

Кроме механических препятствий есть план увеличить в городе и количество камер наблюдения.