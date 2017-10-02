Российский суд оштрафовал нарвитянина за контрабанду оптических модулей
2 октября 2017 г., 16:19
Житель Нарвы в декабре 2015 года перевозил через границу почти 5 000 оптических модулей, но не задекларировал их и был задержан. По оценке экспертов, стоимость товара составила почти 50 000 евро.
Суд над ним состоялся лишь в сентябре 2017 года, поскольку до этого контрабандист скрывался, сообщает портал Rus.err.ee.
После нескольких проведенных за решеткой месяцев он получил наказание в виде штрафа в размере почти 1500 евро и был отпущен из-под стражи.
Как позднее установило следствие, он действовал из корыстных побуждений с целью реализации незаконно перемещаемого груза на территории России.