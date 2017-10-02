МИД Эстонии: среди пострадавших в Лас-Вегасе жителей Эстонии не было

«По имеющимся сейчас данным, среди пострадавших в Лас-Вегасе жителей Эстонии не было, - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Мария Беловас. - Мы установили контакты с находящимися в этом регионе эстонцами, которые перед поездкой зарегистрировались в МИД и попросили их связаться со своими родными».

В ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. По последним данным, при стрельбе в Лас-Вегасе погибли 50 человек, более 200 пострадали. Число погибших может возрасти. Эта стрельба стала самой смертоносной в истории США.