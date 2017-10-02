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В Эстонии названы претенденты на титул «Автомобиль года 2018»

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонские журналисты в 18-й раз выберут автомобиль года в Эстонии. Кто удостоится титула станет известно в конце ноября, сейчас же определились шесть финалистов.

В шестерку вошли BMW 5-й серии, Honda Civic, Opel Insignia, Škoda Kodiaqi, Toyota C-HR и Volvo XC60, сообщает издание Tehnikamaailm.

При этом автомобили четырех производителей - Opel, Honda, Škoda и BMW уже становились автомобилями года в Эстонии, у Volvo и Toyota таких титулов нет.

В прошлом году лучшим автомобилем в Эстонии стал Opel Astra.

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