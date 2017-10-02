В Эстонии названы претенденты на титул «Автомобиль года 2018»
2 октября 2017 г., 16:47
Эстонские журналисты в 18-й раз выберут автомобиль года в Эстонии. Кто удостоится титула станет известно в конце ноября, сейчас же определились шесть финалистов.
В шестерку вошли BMW 5-й серии, Honda Civic, Opel Insignia, Škoda Kodiaqi, Toyota C-HR и Volvo XC60, сообщает издание Tehnikamaailm.
При этом автомобили четырех производителей - Opel, Honda, Škoda и BMW уже становились автомобилями года в Эстонии, у Volvo и Toyota таких титулов нет.
В прошлом году лучшим автомобилем в Эстонии стал Opel Astra.