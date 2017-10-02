В Эстонии названы претенденты на титул «Автомобиль года 2018»

В шестерку вошли BMW 5-й серии, Honda Civic, Opel Insignia, Škoda Kodiaqi, Toyota C-HR и Volvo XC60, сообщает издание Tehnikamaailm.

При этом автомобили четырех производителей - Opel, Honda, Škoda и BMW уже становились автомобилями года в Эстонии, у Volvo и Toyota таких титулов нет.

В прошлом году лучшим автомобилем в Эстонии стал Opel Astra.