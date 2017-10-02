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Исполнитель кантри, убежавший со сцены во время стрельбы в Лас-Вегасе, рассказал о пережитом

Rus.Postimees.ee
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Джейсон Олдин. | ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Исполнитель кантри Джейсон Олдин, выступавший на сцене во время фестиваля Route 91 Harvest в Лас-Вегасе, когда началась стрельба, разместил в Instagram пост, в котором назвал произошедшее в тот вечер запредельно ужасным.

Певец в рамках трехдневного фестиваля кантри-музыки исполнял песню When She Says Baby, сообщает NEWSru со ссылкой на Billboard. Это было заключительное выступление на фестивале, где выступили также исполнители кантри Эрик Черч, Сэм Хант, дуэт Big & Rich и другие.

После первых выстрелов Олдин бегом покинул сцену, отметив позже, что ни он, ни члены его команды не пострадали. В Twitter появилось видео, на котором запечатлено, как 40-летний музыкант убегает со сцены.

«Сегодняшний вечер был запредельно ужасным. Я все еще не знаю, что сказать, но хотел всем сообщить, что я и моя команда в безопасности», - написал он.

«Мне больно, что это могло произойти со всеми, кто просто пришел получить удовольствие от вечера, который обещал быть веселым», - добавил исполнитель.

36-летний Кодиак Яззи рассказал, что он и его подруга смотрели выступление Олдина, когда он услышал звуки, похожие на фейерверк. Музыка временно прекратилась, но потом возобновилась снова, пока новая серия отрывистых хлопков не заставила исполнителей покинуть сцену в поисках укрытия. Тысячи людей бросились бежать. По словам Яззи, стрельба продолжалась более пяти минут, передает «Голос Америки».

В тот вечер, по данным полиции Лас-Вегаса, более 200 человек были ранены и 21 убит. Стрельба была открыта с 32-го этажа казино Mandalay Bay. Стрелку удалось скрыться, но полицейские ликвидировали его. Им оказался 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок.

По словам шерифа, полиция разыскивает предполагаемую подругу нападавшего - женщину средних лет азиатского происхождения по имени Мэрилу Дэнли. Она не считается подозреваемой, полицейские хотят задать ей вопросы о Пэддоке.

Кроме того, ведется поиск двух автомобилей, возможно, связанных с подозреваемым, - Hyundai Tucson и Chrysler Pacifica, оба с номерами штата Невада.

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