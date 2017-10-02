Исполнитель кантри, убежавший со сцены во время стрельбы в Лас-Вегасе, рассказал о пережитом

Певец в рамках трехдневного фестиваля кантри-музыки исполнял песню When She Says Baby, сообщает NEWSru со ссылкой на Billboard. Это было заключительное выступление на фестивале, где выступили также исполнители кантри Эрик Черч, Сэм Хант, дуэт Big & Rich и другие.

После первых выстрелов Олдин бегом покинул сцену, отметив позже, что ни он, ни члены его команды не пострадали. В Twitter появилось видео, на котором запечатлено, как 40-летний музыкант убегает со сцены.

«Сегодняшний вечер был запредельно ужасным. Я все еще не знаю, что сказать, но хотел всем сообщить, что я и моя команда в безопасности», - написал он.

Tonight has been beyond horrific. I still dont know what to say but wanted to let everyone know that Me and my Crew are safe. My Thoughts and prayers go out to everyone involved tonight. It hurts my heart that this would happen to anyone who was just coming out to enjoy what should have been a fun night. #heartbroken #stopthehate A post shared by Jason Aldean (@jasonaldean) on Oct 2, 2017 at 1:17am PDT

«Мне больно, что это могло произойти со всеми, кто просто пришел получить удовольствие от вечера, который обещал быть веселым», - добавил исполнитель.

36-летний Кодиак Яззи рассказал, что он и его подруга смотрели выступление Олдина, когда он услышал звуки, похожие на фейерверк. Музыка временно прекратилась, но потом возобновилась снова, пока новая серия отрывистых хлопков не заставила исполнителей покинуть сцену в поисках укрытия. Тысячи людей бросились бежать. По словам Яззи, стрельба продолжалась более пяти минут, передает «Голос Америки».

В тот вечер, по данным полиции Лас-Вегаса, более 200 человек были ранены и 21 убит. Стрельба была открыта с 32-го этажа казино Mandalay Bay. Стрелку удалось скрыться, но полицейские ликвидировали его. Им оказался 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок.

По словам шерифа, полиция разыскивает предполагаемую подругу нападавшего - женщину средних лет азиатского происхождения по имени Мэрилу Дэнли. Она не считается подозреваемой, полицейские хотят задать ей вопросы о Пэддоке.

Кроме того, ведется поиск двух автомобилей, возможно, связанных с подозреваемым, - Hyundai Tucson и Chrysler Pacifica, оба с номерами штата Невада.