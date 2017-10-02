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Российская пенсионерка хранила наркотики в гениталиях

Rus.Postimees.ee
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Сообщи
ФОТО: Panther Media/Scanpix

Cуд Владимирской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении пожилой женщины, которая признана виновной в незаконном обороте наркотиков. Крупную партию зелья она хранила в своих половых органах, сообщает портал Newsru.com.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать срок 66-летняя пенсионерка будет в исправительной колонии общего режима, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.

Установлено, что 11 мая 2017 года в дневное время в городе Гусь-Хрустальном осужденная незаконно приобрела за 20 тысяч рублей наркотики - смесь, в состав которой входит наркотическое средство карфентанил, общей массой более 63,6 грамма.

Наркотик был упакован в три полимерных свертка, находившихся в тайниках.

"Приобретенный товар женщина хранила при себе в женских половых органах с целью личного употребления", - говорится в пресс-релизе.

В тот же день в ходе личного досмотра наркотик был изъят сотрудниками полиции в помещении межрайонного отдела МВД России "Гусь-Хрустальный".

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