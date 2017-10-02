В этом году на дорогах Эстонии погибло меньше людей, чем в прошлом

К концу сентября в Эстонии было зафиксировано более 1000 тяжелых ДТП, в которых погибли 37 человек и пострадали 1282. «Приятно видеть, что на дорогах стало безопаснее. Если мы повысим информированность людей, мы спасем еще больше жизней», - сказал ведущий специалист по охране правопорядка департамента полиции и погранохраны (PPA) Калмер Тикерпе.

По его словам, скоро начнется самое опасное время на дорогах. «Темная осень и по-зимнему скользкие дороги не прощают ошибки водителей и пешеходов. Только весной мы сможем сказать, насколько хорошей или плохой была ситуация на дорогах», - сказал он.

Менее всего на дорогах защищены пользователи легкого транспорта, причем круглый год. «Четыре из шести пешеходов погибли в городе, где скорость движения ниже, чем на шоссе. Но трагедии все же произошли и будут происходить и в дальнейшем, если только все водители немедленно не осознают важность максимально допустимой скорости. Пешеходы попадают в ДТП не только по вине водителей. Если пешеход бежит или идет посреди дороги и считает лишним посмотреть налево и направо, столкновение может оказаться неизбежным», - сказал Тикерпе.

В этом году погибли также один велосипедист и два мопедиста.

Тикерпе напоминает, что сейчас последнее время отыскать светоотражатели. «Государство за последние годы раздало столько светоотражателей, что у каждого человека должен быть хотя бы один светоотражающий аксессуар. Но все еще есть люди, которые не носят их и не понимают, зачем они нужны, - сказал он. - Возможно, помогло бы, если бы водители рассказывали своим близким, как сложно заметить одетого с ног до головы в черное пешехода. Человек, который в качестве пассажира едет в автомобиле или автобусе, мог бы в темное время выглянуть в окно и понять, как сложно, вернее невозможно, увидеть такого пешехода».

Тикерпе отметил, что в этом году не было ни одного дня без задержанных полицией нетрезвых водителей. «Кампании вроде "В сентябре не пьем" привлекают внимание к проблемам в обществе. Алкоголизм — одна из них, и это проявляется и на дорогах», - сказал Тикерпе.

В сентябре водители в состоянии алкогольного опьянения попали в 33 ДТП, в которых пострадали восемь человек.

В этом году полиция задержала почти 5000 водителей, в отношении примерно 2000 было возбуждено уголовное дело.

Почти столь же опасны, как нетрезвые водители, водители, внимание которых вместо дороги обращено на телефон. «На дороге опасно, когда водитель не знает, что происходит вокруг него. Нетрезвый или пользующийся телефоном водитель на самом деле не знает, что происходит вокруг», - сказал Тикерпе.

С начала года за постороннюю деятельность за рулем были наказаны 2300 водителей. «Это проблема, которая уже давно находится в фокусе нашего внимания. Судя по зависимости от смарт-устройств, можно предположить, что использование смарт-устройств за рулем станет еще более популярным», - добавил Тикерпе.