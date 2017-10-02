Стрелок из Лас-Вегаса покончил жизнь самоубийством до приезда полиции

По предварительным данным, Пэддок был найден мертвым в номере отеля, из которого он вел стрельбу по толпе. Полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили его тело и по меньшей мере 10 единиц огнестрельного оружия, сообщает Newsru.com.

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, Пэддок заехал в отель в минувший четверг, 28 сентября. Он подчеркнул, что предполагаемый убийца свел счеты с жизнью еще до приезда сотрудников правоохранительных органов в гостинице.

При этом ранее в СМИ фигурировала версия о том, что Пэддока застрелили сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия по сигналу тревоги.

Как сообщил заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл, Пэддок ранее не имел приводов в полицию и не преступал закон, если не считать мелкие нарушения правил дорожного движения.

Он также подчеркнул, что при обыске у Пэддока "было обнаружено значительное количество огнестрельного оружия, включая длинноствольные винтовки".

Помимо этого, в офисе шерифа Лас-Вегаса сообщили об обнаружении подруги Пэддока, которая была с ним в момент совершения преступления. При этом на данный момент правоохранители подчеркивают, что женщина не является подозреваемой в массовом убийстве людей.