Кальюлайд выразила соболезнования близким жертв стрельбы в Лас-Вегасе
2 октября 2017 г., 18:20
резидент Керсти Кальюлайд в понедельник выразила соболезнования близким жертв стрельбы в Лас-Вегасе.
«Меня глубоко потрясла новость о стрельбе в Лас-Вегасе. Я мысленно со всеми, кого это близко коснулось. Мои глубокие соболезнования близким и друзьям убитых в Лас-Вегасе людей и всем людям США. Желаю всем раненым быстрого выздоровления и сил их близким», - написала Кальюлайд в социальных сетях.
В результате открытой на концерте в ночь на понедельник стрельбы погибло не менее 50 человек и пострадали 200.