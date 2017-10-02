Кальюлайд выразила соболезнования близким жертв стрельбы в Лас-Вегасе

«Меня глубоко потрясла новость о стрельбе в Лас-Вегасе. Я мысленно со всеми, кого это близко коснулось. Мои глубокие соболезнования близким и друзьям убитых в Лас-Вегасе людей и всем людям США. Желаю всем раненым быстрого выздоровления и сил их близким», - написала Кальюлайд в социальных сетях.

В результате открытой на концерте в ночь на понедельник стрельбы погибло не менее 50 человек и пострадали 200.