Фоторадары в Латвии теперь контролируют не только скорость, но и страховку с техосмотром

Как же будут выписывать штраф, если у участника дорожного движения будет сразу несколько нарушений?

В Министерстве сообщения Латвии разъяснили новый порядок. Если фоторадар зафиксирует несколько нарушений у одного водителя, то штраф выпишут за самое большое нарушение.

На латвийских дорогах работают 52 стационарных фоторадара. До конца этого года их число увеличится еще на 8, а в 2018 установят еще 40 таких устройств.