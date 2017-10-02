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Фоторадары в Латвии теперь контролируют не только скорость, но и страховку с техосмотром

Rus.Postimees.ee
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Камера контроля скорости. | ФОТО: Mailiis Ollino

Стационарные фоторадары, установленные на латвийских дорогах, теперь будут контролировать не только скорость транспортного средства, но и наличие обязательной страховки (OCTA), техосмотра и виньетки (наклейки, разрешающей грузовому транспорту передвигаться по платным дорогам).

Как же будут выписывать штраф, если у участника дорожного движения будет сразу несколько нарушений?

В Министерстве сообщения Латвии разъяснили новый порядок. Если фоторадар зафиксирует несколько нарушений у одного водителя, то штраф выпишут за самое большое нарушение.

На латвийских дорогах работают 52 стационарных фоторадара. До конца этого года их число увеличится еще на 8, а в 2018 установят еще 40 таких устройств.

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