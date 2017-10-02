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Пьяный мужчина ударил полицейского

Rus.Postimees.ee
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Полицейский. | ФОТО: Toomas Huik / Postimees

В полицию в субботу ночью поступило сообщение о том, что в Тарту на скамейке около автобусного вокзала спит пьяный мужчина.

Чтобы обеспечить его безопасность стражи правопорядка решили доставить нетрезвого 26-летнего мужчину в арестный дом на вытрезвление.

Сначала спавший на скамейке общался с полицейскими спокойно, но в арестном доме он стал агрессивным и ударил полицейского. В результате инцидента полицейскому    т травмы нанесены не были.

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