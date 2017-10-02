Пьяный мужчина ударил полицейского

Чтобы обеспечить его безопасность стражи правопорядка решили доставить нетрезвого 26-летнего мужчину в арестный дом на вытрезвление.

Сначала спавший на скамейке общался с полицейскими спокойно, но в арестном доме он стал агрессивным и ударил полицейского. В результате инцидента полицейскому т травмы нанесены не были.