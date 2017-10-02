Скандальный миллионер с эстонскими корнями: через 20 лет марихуана будет приносить миллиарды
2 октября 2017 г., 20:27
Корреспонденты телеканала TV3 встретились в Лос-Анджелесе с очень колоритным и скандальным эстонцем - Майклом Страумиетисом, известным также как Марихуановый Дон.
Страумиетис построил свой легальный бизнес на производстве медицинской марихуаны, которую он поставляет в десятки стран. Он отмечает, что имеет эстонские корни, так как его мать была из Эстонии и жила долгое время в Таллинне.
Страумиетис что будущее альтернативной медицины за марихуаной и скоро она будет приносить бизнесменам миллиарды.