Страумиетис построил свой легальный бизнес на производстве медицинской марихуаны, которую он поставляет в десятки стран. Он отмечает, что имеет эстонские корни, так как его мать была из Эстонии и жила долгое время в Таллинне.

Страумиетис что будущее альтернативной медицины за марихуаной и скоро она будет приносить бизнесменам миллиарды.