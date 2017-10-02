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Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного зла

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Carolyn Kaster/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу массовой стрельбы в Лас-Вегасе назвал инцидент «актом абсолютного зла». Об этом сообщает CNN.

"Стрелявший жестоко убил 50 человек и ранил еще сотни. Это был акт абсолютного зла", — заявил Трамп, слова которого цитирует Газета.ru.

Американский президент поблагодарил полицейских, которые, по его словам, действовали быстро и предотвратили увеличение числа жертв.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли 58 человек, пострадали более 515.

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