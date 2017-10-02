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Фото: в эстонских барах появился напиток со стилизованной под «Горбатую гору» этикеткой с портретами Хельме и Мадисона

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Punch Drinks

В барах Таллинна и Тарту появились бутылки с напитком, который получил название «Чай любви». На этикетке напитка, стилизованной под фильм «Горбатая гора», изображены политики партии EKRE Мартин Хельме и Яак Мадисон в одежде ковбоев.

В распространенном пресс-релизе местного производителя Punch Drinks отмечается, что данный напиток – это не реклама консерваторов, а выпад в сторону партии, которая распространяет нетерпимость и страх.

В Таллинне напиток можно найти в таких барах как Puudel, Tops, Kelm и Sveta. В Тарту  - в барах Naiiv, Möku, Barlova и Trepp.

/ Punch Drinks

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