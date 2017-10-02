Фото: в эстонских барах появился напиток со стилизованной под «Горбатую гору» этикеткой с портретами Хельме и Мадисона
2 октября 2017 г., 21:31
В барах Таллинна и Тарту появились бутылки с напитком, который получил название «Чай любви». На этикетке напитка, стилизованной под фильм «Горбатая гора», изображены политики партии EKRE Мартин Хельме и Яак Мадисон в одежде ковбоев.
В распространенном пресс-релизе местного производителя Punch Drinks отмечается, что данный напиток – это не реклама консерваторов, а выпад в сторону партии, которая распространяет нетерпимость и страх.
В Таллинне напиток можно найти в таких барах как Puudel, Tops, Kelm и Sveta. В Тарту - в барах Naiiv, Möku, Barlova и Trepp.
/ Punch Drinks