Фото: в эстонских барах появился напиток со стилизованной под «Горбатую гору» этикеткой с портретами Хельме и Мадисона

В распространенном пресс-релизе местного производителя Punch Drinks отмечается, что данный напиток – это не реклама консерваторов, а выпад в сторону партии, которая распространяет нетерпимость и страх.

В Таллинне напиток можно найти в таких барах как Puudel, Tops, Kelm и Sveta. В Тарту - в барах Naiiv, Möku, Barlova и Trepp.