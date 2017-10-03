В Балтийском море нашли остатки лекарств

Одна из самых больших в Эстонии труб сточных вод уходит с полуострова Копли в Балтийское море. Она протянута на расстояние в три километра от берега к морскому дну и выплескивает там всю столичную сточную воду, которая до того очищена в пределах норм на очистной станции на Пальяссааре. Всего в Эстонии 25 таких труб, а в Балтийском море – сотни. И теперь у каждой из них возникла новая проблема.

Комиссия по защите морской окружающей среды Балтийского моря HELCOM за два года собрала данные 47 600 пунктов взятия проб на суше и 4600 индивидуальных пунктов данных в Балтийском море, чтобы определить, попадают ли и какие лекарств на очистные станции, а отсюда в окружающую среду.

Большим удивлением стало открытие, что из 167 препаратов, больше всего в Балтийском море содержится вещества из препарата от эпилепсии промидона. В расчетном количестве были остатки и лекарства, которое предназначено для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней центральной нервной системы и воспалений, в том числе, известных обезболивающих диклофенака и парацетамола. Некоторые химикаты уже попали с морскую живность, например, в синего берегового карпа, окуней и треску.

«Для Балтийского моря это своя особенность, что все подвержено накоплению. Все, что мы здесь делаем, в итоге попадает в Балтийское море. До какого-то момента все растворяется, но в один прекрасный момент загрязнение станет измеряемым», - объяснил руководитель отдела морской окружающей среды Министерства окружающей срезы Рене Рейнер.

«Разница с прежними временами заключается в том, что сейчас содержание остатков лекарств в море уже стало системным – находим их повсюду и постоянно. Ситуация в определенном смысле хуже, чем указано в рапорте», - сказал чиновник, сославшись на то обстоятельство, что Латвия и Литва своих данных для рапорта не предоставили.

Допустим, пока речь идет о микроскопических количествах лекарств – настолько маленьких, что еще совсем недавно измерить их и не получалось. На растения и людей такие количество влияния не оказывают, но в Балтийское море они текут в течение десятилетий и поток прибывает.

Раньше измерить не могли

На берегах Балтийского моря живет около 21 миллиона человек. 30-90 процентов принимаемых оральным путем лекарств выводятся из человека через мочу. Большая часть нее попадает на прибрежные муниципальные водоочистные станции со сточной водой – именно такие, как на Пальяссааре, в Пярну, в Хельсинки, в Петербурге или в Стокгольме. И чем больше рядом город или больница, тем больше ее концентрация.

Очистные станции не халтурят и хорошо выполняют свою работу: просто проблема остатков лекарств настолько новая, что для борьбы с ней еще не выработаны требования и не запущены технологии.

В Эстонии выпускаемая в море вода очень чистая, поскольку у нас плотность населения по сравнению с крупными большими городами незначительная, сказал лектор Таллиннской технической высшей школы и докторант Таллиннского технического университета Эрки Лембер, который в ближайшие годы будет дальше изучать загрязнение от лекарств.