Навальный арестован на 20 суток

"Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ему наказание в виде 20 суток административного ареста", - огласил постановление судья Хызыр Муссакаев.

Политик был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород, после чего его доставили в отделение полиции, где на него составилиадминистративный протокол.

Как следует из материалов дела, оглашнных в суде, Навальный неоднократно через различные интернет-ресурсы "призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября 2017 года", что формирует состав административного правонарушения.

Сам политик заявил в суде, что виновным себя не считает и полагает, что его административное преследование связано с политической деятельностью.

"В полиции мне предъявили непонятный протокол о совершении правонарушения с фотографией поста в фейсбуке с жареной курицей, который даже не я писал. Я считаю, что это связано с моей политической деятельностью и с тем, что то, чем занимаюсь, не нравится властям", - сказал Навальный в суде.

Он также подчеркнул, что мероприятие в Нижнем Новгороде, о котором идет речь в деле, было согласовано.

"Местная администрация сказала, что площадка, которую мы выбрали, занята и предложила на выбор несколько других мест. Мы согласились с одним из вариантов и отправили администрации соответствующее уведомление. Дальше случилась странная вещь: администрация заявила, что она отзывает согласование - хотя такой вещи, как отзывание, в законодательстве нет, она невозможна юридически", - заявил оппозиционер.

Со своей стороны, адвокаты политика Ольга Михайлова и Вадим Кобзев просили суд прекратить производство в отношении их доверителя ввиду отсутствия в его действиях состава правонарушения.