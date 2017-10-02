Как не принести домой клопов? Следуйте этому простому совету
2 октября 2017 г., 21:55
Клопы – это те гости, которых в своем доме никто не хочет видеть. Если они однажды завелись, то избавиться от них очень сложно.
Но как не принести домой клопов из поездки? Для этого нужно следовать одному простому совету. В поездке обязательно постирайте нижнее белье, а не бросайте грязное белье в чемодан, пишет портал Lemmik.
Ученые провели исследование и выяснили, что клопам нравится чемодан с грязным бельем в два раза больше, чем багаж, в котором белье чистое.
Для эксперимента ученые выпускали клопов в специальной комнате с двумя чемоданами и смотрели, какой насекомым понравится больше. Клопы предпочитали чемодан с грязным бельем.