Как не принести домой клопов? Следуйте этому простому совету

Но как не принести домой клопов из поездки? Для этого нужно следовать одному простому совету. В поездке обязательно постирайте нижнее белье, а не бросайте грязное белье в чемодан, пишет портал Lemmik.

Ученые провели исследование и выяснили, что клопам нравится чемодан с грязным бельем в два раза больше, чем багаж, в котором белье чистое.

Для эксперимента ученые выпускали клопов в специальной комнате с двумя чемоданами и смотрели, какой насекомым понравится больше. Клопы предпочитали чемодан с грязным бельем.