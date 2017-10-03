Отец стрелка из Лас-Вегаса входил в список самых разыскиваемых ФБР преступников

Об этом телеканалу ABC News рассказал брат злоумышленника. По его словам, их отец был серийным грабителем банков и использовал при совершении преступлений огнестрельное оружие. Он был диагностирован как психопат. После того, как он совершил побег из тюрьмы, ФБР включило его в перечень наиболее разыскиваемых преступников.

В ночь на 2 сентября вооружённый мужчина открыл стрельбу с балкона 32-го этажа отеля-казино по посетителям музыкального фестиваля. По последним данным, его жертвами стали 58 человек, 518 получили ранения. Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее, однако ФБР пока не нашло доказательств связи стрелявшего с террористами.