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Разрисовавшему дверь пункта обмена шприцев грозит солидный штраф или арест

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

Виновному в акте вандализма в пункте обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне грозит денежный штраф в размере до 1200 евро или арест.

В случае, если стражи порядка установят виновника, ему грозит административное наказание, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в полиции.

В качестве возможного наказания виновному могут назначить штраф в размере до 300 штрафных единиц или же арестовать его.

Для выявления обстоятельства инцидента с пунктом обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне, входную дверь которого на прошлой неделе залили монтажной пеной и разрисовали, полиция возбудила делопроизводство о проступке.

Ответственность за деяние в социальной сети Facebook взял на себя политический активист Дмитрий Гаевой, который баллотируется в Таллинне на местных выборах.

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