Разрисовавшему дверь пункта обмена шприцев грозит солидный штраф или арест

В случае, если стражи порядка установят виновника, ему грозит административное наказание, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в полиции.

В качестве возможного наказания виновному могут назначить штраф в размере до 300 штрафных единиц или же арестовать его.

Для выявления обстоятельства инцидента с пунктом обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне, входную дверь которого на прошлой неделе залили монтажной пеной и разрисовали, полиция возбудила делопроизводство о проступке.

Ответственность за деяние в социальной сети Facebook взял на себя политический активист Дмитрий Гаевой, который баллотируется в Таллинне на местных выборах.