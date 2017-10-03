Жертва нападения собак жалуется на затягивание судебного процесса

Злые собаки с аппетитом набросились на руку пожилой женщины. Когда она попыталась убежать, животные вцепились в нее зубами. Жертва нападения закричала во все горло.

Ей пришли на помощь. На машине Хилью доставили в скорую помощь Хяэдемеэсте, а оттуда уже в Тарту на операцию.

В результате нападения собак Хилья получила тяжелые травмы. Она до сих пор нуждается в восстанавливающем лечении.

В марте этого года Ляэнеская окружная прокуратура отправила владельца собак — 80-летнего Антса — под суд. Прокуратура обвиняет пожилого мужчину в причинении серьезного вреда здоровью по неосторожности.

Заседания должны были начаться 11 сентября. Но Пярнуский уездный суд заказал экспертизу состояния здоровья обвиняемого, которая до сих пор не готова.

Пострадавшая, мягко говоря, беспокоится по поводу сложившейся ситуации.

«Не знаю, почему дело так затянулось», - говорит судья Теэт Ольвик. Он предположил, что причина в нарушении коммуникации или летних отпусках.

Поскольку Хилья видит, как Антс постоянно трудится, она предполагает, что судебный процесс затягивают намерено.

Обвиняемый вытаскивает тяжелую лодку из моря на берег, колит дрова во дворе. «Адвокат говорит, что Антс не может две ступеньки пройти, и тем более не может прийти в суд», - говорит потерпевшая. В то же время, по словам Хильи, он копает картошку, ходит на охоту и собирать грибы.

Согласно объяснениям Ольвика, суд не может предполагать, что врачи не профессионалы. Он выразил надежду, что после того, как экспертиза будет готова, судебное заседание можно будет продолжить.

Защитник владельца собак Марго Пыбо сказал, что назначение и организацию судебной экспертизы нельзя считать затягиванием судебного процесса. «Для оценки состояния здоровья требуется медицинская экспертиза», - говорит Пыбо.

По словам советника по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, досадно, что суда приходится так долго ждать. Она заверила, что прокуратура никак не можем повлиять на срок проведения экспертизы. Тем более, в данном случае речь идет о заказанной судом экспертизе.

В Институте судебной экспертизы Эстонии пояснили, что причина задержки в количестве и нагрузке судебно-медицинских экспертов и невозможности института оказывать на экспертов давление.

Всего в институте работает 16 врачей. В прошлом году они провели, по заказу суда, 3157 экспертиз.

Суд назначил новые заседания на 13, 15 и 23 октября.