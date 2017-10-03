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Тартуский волостной старейшина предстанет перед судом

Rus.Postimees.ee
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Сообщи
Айвар Сооп. | ФОТО: Sille Annuk

Во вторник, 3 октября, в Тартуском уездном суде начнется процесс по уголовному делу старейшины Тартуской волости Айвара Соопа, которого обвиняют в коррупции.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года волостной старейшина заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом совета которого он сам являлся, пишет rus.err.ee.

В результате этих соглашений волость выплатила фонду, который  возглавлял признанный виновным в коррупции бывший мэр Калласте Виктор Нукка, свыше 100 тысяч евро. Прокуратура усмотрела в этом признаки нарушения. Кроме того, волостной старейшина обвиняется в том, что в 2013 и 2014 годах он заправил свой личный автомобиль горючим за счет бюджетных средств.

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