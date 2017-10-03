Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Трудовая инспекция возложила бы ответственность за гастарбайтеров в строительстве на генподрядчика

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Работа на стройке. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Трудовая инспекция возложила бы ответственность за незаконное использование гастарбайтеров в строительстве на генерального подрядчика. Об этом во вторник пишет Postimees.

«Если бы генеральный подрядчик испытывал реальный интерес, кто и в рамка какого договора выполняет работы на объекте, если бы установил правила и ограничения уже в тексте договора, подписываемого с субподрядчиком, если бы проверял выполнение этого договора, то ситуация с не декларированными трудовыми отношениями и присутствием гастарбайтеров изменилась бы», - утверждает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэлия Мийдла-Ванаталу.

По ее мнению, именно генеральный подрядчик должен нести ответственность за всех работников на строительной площадке.

Наверх