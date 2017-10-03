Трудовая инспекция возложила бы ответственность за гастарбайтеров в строительстве на генподрядчика

«Если бы генеральный подрядчик испытывал реальный интерес, кто и в рамка какого договора выполняет работы на объекте, если бы установил правила и ограничения уже в тексте договора, подписываемого с субподрядчиком, если бы проверял выполнение этого договора, то ситуация с не декларированными трудовыми отношениями и присутствием гастарбайтеров изменилась бы», - утверждает заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэлия Мийдла-Ванаталу.

По ее мнению, именно генеральный подрядчик должен нести ответственность за всех работников на строительной площадке.