К службе в армии приступили и известные эстонские спортсмены

Среди них завоевавший четвертое место на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне десятиборец Янек Ыйглане, его партнер по сборной Кристьян Розенберг, а также футболисты «Нымме Калью» Хенрик Пюрг, Пеэтер Клейн и Роберт Кирсс, передает во вторник, 3 ноября, Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Все они будут служить в спортивной роте батальона штаба и связи и за три месяца пройдут курс молодого бойца.

Армейское командование по возможности обещает отпускать футболистов на тренировки и матчи – до завершения чемпионата Эстонии остается четыре тура.

Всего в рамках последнего в этом году призыва в армию к срочной службе на текущей неделе приступают свыше 1000 человек.