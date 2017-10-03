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К службе в армии приступили и известные эстонские спортсмены

Sports.ee
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Янек Ыйглане. | ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

К срочной службе в рядах Сил обороны Эстонии накануне приступили и молодые, но уже известные профессиональные спортсмены.

Среди них завоевавший четвертое место на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне десятиборец Янек Ыйглане, его партнер по сборной Кристьян Розенберг, а также футболисты «Нымме Калью» Хенрик Пюрг, Пеэтер Клейн и Роберт Кирсс, передает во вторник, 3 ноября, Rus.ERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Все они будут служить в спортивной роте батальона штаба и связи и за три месяца пройдут курс молодого бойца.

Армейское командование по возможности обещает отпускать футболистов на тренировки и матчи – до завершения чемпионата Эстонии остается четыре тура.

Всего в рамках последнего в этом году призыва в армию к срочной службе на текущей неделе приступают свыше 1000 человек.

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