Житель Эстонии пожаловался в суд на камеру видеонаблюдения соседа

Сын соседа Эрнеста Тийу установил в феврале прошло года камеру видеонаблюдения на электростолбе. Эрнест посчитал, что его владения также попадают в поле зрения камеры, и пожаловался на соседа в суд, поскольку установка камеры нарушила приватность мужчины и его семьи.

По словам Эрнеста, он не давал разрешения Тийу на обработку своих личных данных. Также Эрнест ссылается на пункты закона, что если в поле зрения камеры попадает чужая недвижимость, следует публично оповестить об использования устройства слежения. Но этого не было сделано.

Тийу утверждает, что сосед должен был доказать обработку личных данных и незаконность этого, что Эрнест не сделал. Также Тийу указывает на обстоятельство, что Эрнест ранее обращался в полицию и пришедший на место страж порядка убедился, что у камеры отсутствует питание и соединение с интернетом. Поэтому обработка личных данных невозможна.

Уездный суд согласился с доводами Тийу и предложил Эрнесту назначить экспертизу, чтобы проверить, собираются ли личный данные с помощью камеры или нет. Уездный суд не удовлетворил иск, поскольку Эрнест не доказал сбор личных данных, их запись и сохранение.

Окружной суд согласился с решением уездного суда.