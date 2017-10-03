Почти половина бюджета эстонских семей уходит на вынужденные расходы

Показатель вынужденных расходов, то есть, расходов семьи на продукты питания и на жилье, в прошлом году остались на уровне 2015 года, сообщил во вторник Департамент статистики.

Вынужденные расходы семей в Эстонии в 2016 году в пересчете на члена семьи в месяц составили 162 евро. Хотя в сравнении с 2015 годом вынужденные расходы семей выросли на 5 евро, их общая доля в бюджете осталась на прежнем уровне.

В 2016 году член семьи больше всего тратил денег на продукты и на безалкогольные напитки, то есть, 95 евро в месяц, что составило 23 процента всех расходов.

В сравнении с предыдущим годом расходы семьи на продукты питания выросли на 3 евро в месяц. Расходы на жилье составили в среднем 67 евро в месяц, что на 2 евро больше, чем в 2015 году.

На транспорт в месяц семьи в Эстонии тратили в 2016 году 50 евро, на досуг — 41 евро, на ведение домашнего хозяйства 31 евро, на одежду и обувь 22 евро в перерасчете на члена семьи. В сравнении с 2015 годом из упомянутых расходов больше всего выросли расходы на ведение домашнего хозяйства — 31 евро в месяц вместо прежних 26 евро.

Проживающие в городе семьи в месяц тратили на жилье больше, чем семьи в сельской местности — эта статья расходов на каждого члена семьи в городе в месяц была на 13 евро больше, чем в деревне, расходы в месяц составили 71 и 58 евро соответственно.

В сравнении с городской семьей, семья в деревне больше средств расходовала на транспорт: в сельской местности немногим более 14 процентов и в городе 11 процентов семейного бюджета: если в городе семья на транспорт в прошлом году потратила в среднем 48 евро в месяц, то в деревне — 54 евро в месяц на члена семьи.

По уездам самые большие расходы у семей были в Харьюском, Рапласком и Тартуском уездах — соответственно, 459, 447 и 427 евро в месяц на члена семьи.

Наименьшими расходы семьи в пересчете на члена семьи в прошлом году были в Ида-Вирумаа и в Пыльваском уезде - 296 и 299 евро в месяц.

По состоянию на 2016 год, в Эстонии насчитывалось 592 000 семей, их средний размер составлял 2,2 человека.

В среднестатистические статьи расходов семьи не включаются коммунальные платежи, расходы на покупку недвижимости, финансовые инвестиции, расходы на капитальный ремонт или строительство и прочие инвестиции.