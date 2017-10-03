Почему на парковках риск попасть в аварию больше, чем на перекрестке?

По утверждению руководителя области геоинфосистемы Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, число происшествий на парковках больших торговых центров почти такое же, как и на больших перекрестках, и за последние годы доля происшествий на парковках стремительно выросла.

Место есть, но его нет

Часто случается так, что, припарковав свой автомобиль на парковке, не представляется возможным свободно выйти из него или потом зайти обратно, не повредив близстоящую машину.

«Трудно определить конкретную ширину парковочного места. Ширина напрямую зависит от того, как сделана парковка и для каких автомобилей она предназначена», – объясняет руководитель службы развития организации дорожного движения Департамента шоссейных дорог Янно Саммуль.

Он отмечает, что ширина и расположение парковочных мест рассматриваются в стандарте городских улиц EVS 483. Но торговые центры в основном находятся на частной земле, а значит, и проблемами парковки на них должен заниматься землевладелец.

Юлли Рейметс из Фонда дорожного страхования называет это серьезной проблемой.

«Парковочные места слишком узкие, – говорит она. – А за последние 13 лет машины изменились – они стали на 8 сантиметров шире и на 15 сантиметров длиннее. Таким образом, средняя ширина машины сейчас составляет 1,8 метра».

По словам Рейметс, в большинстве торговых центров парковочные места всего 2,5 метра в ширину, что означает, что с каждой стороны для маневра и открывания дверей у водителя остается лишь по 35 сантиметров. А рекомендуемая ширина – 2,7 метра. В конце прошлого года и этой весной некоторые торговые центры переделали разметку, места стали шире.

«Результат стал заметен уже летом, возле столичных торговых центров „Мустямяэ“, „Мустика“ и „Магистрали“, а также в Тарту в торговом центре „Лыунакескус“ число аварий сократилось», – говорит Рейметс.

Поведение на парковке

Одна из причин большого числа аварий на парковках – банальное незнание ПДД и неуважение к другим водителям и пешеходам.

Глава отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Эрик Эрнитс говорит, что никаких особенных правил на парковке нет. Необходимо лишь следовать тем, которые прописаны в Законе о дорожном движении. Часто забывают, что на парковке действует «правило правой руки», забывают показывать сигнал поворота.

«Можно выделить несколько аспектов, – объясняет Эрнитс. – Например, по парковкам передвигаются пешеходы. Чаще всего движение машин и людей никак не разграничено».

Единственный способ избежать тяжелых последствий – низкая скорость автомобиля.

Еще один фактор риска – движение задним ходом, на парковках такое случается намного чаще, чем где-либо еще.

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