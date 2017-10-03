Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 59 евро!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Милан. | ФОТО: TIZIANA FABI/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 59 евро

Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 144 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 446 евро

Туда-обратно из Риги в Иран начиная с 231 евро

Туда-обратно из Таллинна и Риги в Порту начиная с 96 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 594 евро

Наверх