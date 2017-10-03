Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Милан за 59 евро!
3 октября 2017 г., 09:59
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 59 евро
Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 144 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тайвань начиная с 446 евро
Туда-обратно из Риги в Иран начиная с 231 евро
Туда-обратно из Таллинна и Риги в Порту начиная с 96 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Новую Зеландию начиная с 594 евро