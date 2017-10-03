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Галерея: первый год Керсти Кальюлайд на посту президента

Rus.Postimees.ee
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Ровно год назад президентом Эстонии стала Керсти Кальюлайд. За время пребывания на посту главы государства Кальюлайд показала себя как своенравного президента, провозгласила более полусотни законов и представляла Эстонию во время многочисленных зарубежных визитов.

На сегодняшний день Кальюлайд выполнила свое обещание посетить все уезды Эстонии, пишет Postimees.

В зарубежные официальные поездки Кальюлайд отправлялась 23 раза. Первый зарубежный визит Кальюлайд нанесла в страны-соседи: Финляндию, Латвию и Литву. Последний визит президента Эстонии был в США, где проходила Генеральная Ассамблея ООН.

За первый год Кальюлайд провозгласила 76 законов.

На выборах в президенты Кальюлайд набрала 81 голос. В должно главы государства она вступила 10 октября 2016 года.

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