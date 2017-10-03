Напавший на пациентов Валгаской больницы человек признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение

Согласно обвинению, составленному Лыунаской окружной прокуратурой, находящийся на лечении в Валгаской больнице пациент напал на работавший там персонал и других пациентов, избив из кулаками и ногами. Всего он атаковал шестерых работников больницы, четырех пациентов и одного, прибывшего по вызову сотрудника полиции.

Пациента обвинили в причинении телесных повреждений другим людям и использованию силы против представителя власти, находившегося при исполнении.

Экспертиза признала обвиняемого душевно больным

Вчерашним постановлением Тартуского уездного суда производство по уголовному делу, возбужденному против 57-летнего обвиняемого, было прекращено, и его отправили на принудительное лечение. Опираясь на выводы психиатрической экспертизы, суд пришел к выводу, что он не может нести ответственность за свои поступки из-за душевного заболевания. Поведение человека в момент совершения деяния было совершенно нерациональным, поскольку для нападения на других людей у него не было никаких объяснимых мотивов.

Суд назначил ему амбулаторное принудительное лечение, а значит, его лечение будет продолжаться на свободе и он должен соблюдать назначенный ему план лечение. Суд счел крайне важным то, что он сам после случившегося в Валгаской больнице отправился на добровольное лечение, находясь там в течение нескольких месяцев.

В пояснительной записке к законопроекту об изменении Пенитенциарного кодекса указано, что в ситуациях, если человек после совершения противоправного деяния находился на лечении, разумно применять к нему амбулаторное принудительное лечение. Суд считает, что во многом человек совершил свой поступок потому, что не принимал вовремя лекарства. В то же время, из акта экспертизы и показаний самого обвиняемого видно, что его болезнь излечима и его можно держать под контролем при помощи медикаментов.

Принимая лекарства, он был законопослушным

Поскольку в течение полугода его болезнь хорошо поддавалась лечению, в данном случае, по оценке суда, он может придерживаться режима лечения. После того происшествия, пациент был законопослушным. Также он во время нападения он не использовал предметы, а только голые руки. Поэтому, суд считает, что он не настолько опасен, чтобы нужно было помещать его для лечения в стационар, лишив свободы.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Мильви Вяйн согласна с решением суда – направить напавшего на других людей человека на амбулаторное принудительное лечение: «Поскольку в ходе судебно-психиатрической экспертизы выяснилось, что обвиняемый невменяем, и, по оценке прокуратуры, нужно заниматься решением изначальной проблемы».

«Это означает назначение принудительного лечения, а поскольку обвиняемый взял свое лечение в свои руки, нет надобности лишать его свободы на время лечения», - добавила прокурор.

Медицинское учреждение должно незамедлительно подать в суд ходатайство о замене амбулаторного лечения на стационарное, если угроза человека самому себе и окружающим увеличится, он не будет выполнять требований, связанных с лечением, или если его направление в стационар будет необходимо для достижения целей лечения.

Вчерашнее постановление можно обжаловать в Тартуском окружном суде в течение 10 дней.