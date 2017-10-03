Всё чаще в интернете можно встретить это красивое выражение – “интернет вещей”. Наравне с 3D-печатью и виртуальной реальностью, “подключенные устройства” являются одной из самых трендовых отраслей ИТ.

Благодаря развитию искусственного интеллекта и широкому распространению интернета становится возможным исключить вмешательство человека в огромное количество финансовых и социальных процессов. От поливки газона до изучения волнующих человечество вопросов – “интернет вещей” способен на это.

Согласно результатам исследований, проведённых Европейской Комиссией, уже в 2020 году 1 триллион евро капитала придётся на индустрию “интернета вещей” в ЕС.

Это касается устройств “умного дома”, “облачных” серверов, самоуправляемых автомобилей и многого другого.

Безусловно, технологическое развитие в этой области – одно из важнейших достижений человечества, т.к. позволяет довести сложные, скучные или неприятные процессы до автоматизма. Так или иначе, в интернете не обходится без злоумышленников и других лиц, способных превратить чудесную технологию в изощрённый инструмент для шпионажа.

Написать эту статью меня побудило вирусное видео, стремительно набирающее популярность в социальных сетях. В этом видео женщина разговаривает с Alexa – умным ассистентом от Amazon. Ближе к концу видео женщина спрашивает у Alexa: “Подключена ли ты к ЦРУ?”, после чего ассистент прерывает запрос (UPD 19.03.17 – данное видео было удалено с портала Youtube).

Интереса ради мой друг спросил то же самое у Siri, на что ему было отвечено: “Не могу сказать”.

О том, как автор статьи побеседовал на эту тему с Google Assistant, читайте на портале Digitark.