Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Интернет вещей: опасность для личных данных?

Евгений Николаев
Автор Digitark.ee/ru
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Какие наши секреты раскроет Интернет вещей? | ФОТО: pixabay.com

Подключенные к интернету гаджеты помогают нам планировать свой день, концентрироваться на работе и ухаживать за своими близкими. Тем не менее, “интернет вещей” тесно связан с нашими личными данными. Готовы ли мы ими рисковать, интересуется Евгений Николаев, автор техноблога Telia Digitark.

Всё чаще в интернете можно встретить это красивое выражение – “интернет вещей”. Наравне с 3D-печатью и виртуальной реальностью, “подключенные устройства” являются одной из самых трендовых отраслей ИТ.

Благодаря развитию искусственного интеллекта и широкому распространению интернета становится возможным исключить вмешательство человека в огромное количество финансовых и социальных процессов. От поливки газона до изучения волнующих человечество вопросов – “интернет вещей” способен на это.

Согласно результатам исследований, проведённых Европейской Комиссией, уже в 2020 году 1 триллион евро капитала придётся на индустрию “интернета вещей” в ЕС.

Это касается устройств “умного дома”, “облачных” серверов, самоуправляемых автомобилей и многого другого.

Безусловно, технологическое развитие в этой области – одно из важнейших достижений человечества, т.к. позволяет довести сложные, скучные или неприятные процессы до автоматизма. Так или иначе, в интернете не обходится без злоумышленников и других лиц, способных превратить чудесную технологию в изощрённый инструмент для шпионажа.

Написать эту статью меня побудило вирусное видео, стремительно набирающее популярность в социальных сетях. В этом видео женщина разговаривает с Alexa – умным ассистентом от Amazon. Ближе к концу видео женщина спрашивает у Alexa: “Подключена ли ты к ЦРУ?”, после чего ассистент прерывает запрос (UPD 19.03.17 – данное видео было удалено с портала Youtube).

Интереса ради мой друг спросил то же самое у Siri, на что ему было отвечено: “Не могу сказать”.

О том, как автор статьи побеседовал на эту тему с Google Assistant, читайте на портале Digitark.

Наверх