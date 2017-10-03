Пять предложений о покупке: самые дешевые дома в крупных городах Эстонии

Посмотрим, как выглядят самые дешевые дома в крупнейших городах Эстонии: Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну и Кохтла-Ярве.

1. Дом в Таллинне с гипотетическим видом на море, 67 000 евро

Фото: KV.EE

Собственник этой маленькой дачки советского времени летом получил разрешение на перестройку дачи в жилой дом с площадью фундамента до 165 м2. До моря - 400 метров, и с верхнего этажа будущего дома, вполне вероятно, будет открываться вид на муугаский залив.

2. Абсолютная экзотика в тартуском Супелинне, 70 000 евро

Фото: KV.EE

В легендарном районе Тарту на улице Тяхтвере ждет предприимчивого хозяина ветхий деревянный дом на каменном фундаменте с подвалом. Земельный участок на пять домов находится в сособственности.

3. Перестроенный из дачи дом в Нарве, 50 000 евро

Фото: KV.EE

Правда, это не самый дешевый дом в Нарве: в этой части страны цены на дома начинаются с 4 000 евро. Дело в том, что это самая дешевая недвижимость, которая больше похожа именно на дом, чем на дачу. Дом частично реновирован и утеплен.

4. Двухкомнатный домик в Пярну, 39 900 евро

Фото: KV.EE

В Пярну уже довольно давно продается этот домик, который является отличным стартом для тех, кто хочет обзавестись мини-домом: его площадь всего 37 м2. Под крышей можно оборудовать дополнительное жилое пространство.

5. Большой дом в Кохтла-Ярве, 20 000 евро

Фото: KV.EE

За такие деньги в Кохтла-Ярве можно приобрести дом площадью 160 м2. Проект по расширению и перестройке старого дома не завершен, но после окончания строительных работ может получиться вполне себе неплохой дом для большой семьи. По крайней мере, цена - отличная!