Фото: неподходящая скорость стала причиной ДТП
3 октября 2017 г., 10:59
Вчера в 11 часов в Валгамаа в волости Хельме на 7,6 км шоссе Хельме-Хольдре-Таагепера автомобиль Hyundai IX35, за рулем которого был 28-летний мужчина, вылетел с дороги и перевернулся на крышу.
Старший комиссар полиции Каймар Карм сказал Valgamaalane, что ДТП произошло на дороге с гравийным покрытием. Водитель машины из-за неправильно выбранной и неподходящей для дорожного покрытия скорости потерял контроль над автомобилем на крутом повороте.
«К счастью, водитель был правильно пристегнут ремнем безопасности, поэтому получил легкие повреждения и медики оказали ему первую помощь на месте. Водитель был трезв и у него есть водительские права, его автомобиль технически исправен и шины соответствуют требованиям», - сказал Карм.