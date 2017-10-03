Фото: неподходящая скорость стала причиной ДТП

Старший комиссар полиции Каймар Карм сказал Valgamaalane, что ДТП произошло на дороге с гравийным покрытием. Водитель машины из-за неправильно выбранной и неподходящей для дорожного покрытия скорости потерял контроль над автомобилем на крутом повороте.

«К счастью, водитель был правильно пристегнут ремнем безопасности, поэтому получил легкие повреждения и медики оказали ему первую помощь на месте. Водитель был трезв и у него есть водительские права, его автомобиль технически исправен и шины соответствуют требованиям», - сказал Карм.