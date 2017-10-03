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Фото: неподходящая скорость стала причиной ДТП

Rus.Postimees.ee
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Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу. | ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Вчера в 11 часов в Валгамаа в волости Хельме на 7,6 км шоссе Хельме-Хольдре-Таагепера автомобиль Hyundai IX35, за рулем которого был 28-летний мужчина, вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

Старший комиссар полиции Каймар Карм сказал Valgamaalane, что ДТП произошло на дороге с гравийным покрытием. Водитель машины из-за неправильно выбранной и неподходящей для дорожного покрытия скорости потерял контроль над автомобилем на крутом повороте.

«К счастью, водитель был правильно пристегнут ремнем безопасности, поэтому получил легкие повреждения и медики оказали ему первую помощь на месте. Водитель был трезв и у него есть водительские права, его автомобиль технически исправен и шины соответствуют требованиям», - сказал Карм.

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