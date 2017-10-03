ФОТО: Урмаса Сыырумаа "закрывают" полицейские

Судя по фотографиям, общение полиции и Сыырумаа происходит на территории таллиннского Reval Cafe возле кинотеатра Coca Cola Plaza.

По словам Леонида Цингиссера, полиция приехала в Reval Cafe около 10 утра, примерно в то время, когда здесь ежеутренне проводится "летучка" Союза Сависаара и Делового Таллинна (этот избирательный союз сделал кафе своим предвыборным штабом). "Сначала было непонятно, чего полицейские хотят, - говорит Цингиссер, - потом мы все-таки разобрались".

Полиция предъявила претензии к рекламе с лицами лидеров избирательного союза, висящей внутри кафе и хорошо видимой снаружи. "Поступил сигнал от бдительного жителя Таллинна: наш союз нарушает запрет на наружную политическую рекламу, вступивший в силу 11 сентября. Сейчас этим вопросом занимаются наши юристы: является это рекламой или нет, запрещено это или не запрещено. Пока что плакаты висят. Они размещены внутри Reval Cafe, на расстоянии двух метров от оконного стекла, просто их хорошо видно снаружи. Интересно, кстати, почему точно такая же ситуация в предвыборном бюро реформистов в 200 метрах от нас у полиции вопросов не вызывает?" - риторически вопрошает Цингиссер.

Непосредственно к Урмасу Сыырумаа у полиции претензий нет.