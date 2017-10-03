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Видео: стрелка из Лас-Вегаса перепутали с ведущим юмористического шоу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Twitter

Массовый расстрел, теракт или природная катастрофа все чаще сопровождается фальшивыми новостями. Так в соцсетях стала распространятся фотография якобы вчерашнего стрелка из Лас-Вегаса.

В Twitter было опубликовано, что гостей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе расстрелял принявший ислам 32-летний Самир аль-Хаджиб, пишет Postimees. Но изображенный на фото мужчина на самом деле американский комик Сэм Хайд.

Полиция Лас-Вегаса установила, что стрелком был 64-летний Стевен Паддок из Невады.

Ложная информация распространяется и по поводу жертв. Несколько человек сообщили, что их фотографии ошибочно используются и они никак не связаны с произошедшим в Лас-Вегасе.

Один из пользователей Twitter сообщил, что потерял брата и разместил фотографию мужчины, который на самом деле оказался разыскиваемым в Мехико преступником, который обвиняется в убийстве.

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