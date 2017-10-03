Видео: стрелка из Лас-Вегаса перепутали с ведущим юмористического шоу

В Twitter было опубликовано, что гостей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе расстрелял принявший ислам 32-летний Самир аль-Хаджиб, пишет Postimees. Но изображенный на фото мужчина на самом деле американский комик Сэм Хайд.

Полиция Лас-Вегаса установила, что стрелком был 64-летний Стевен Паддок из Невады.

Ложная информация распространяется и по поводу жертв. Несколько человек сообщили, что их фотографии ошибочно используются и они никак не связаны с произошедшим в Лас-Вегасе.

Один из пользователей Twitter сообщил, что потерял брата и разместил фотографию мужчины, который на самом деле оказался разыскиваемым в Мехико преступником, который обвиняется в убийстве.