Суд отказал КТ «Ситси» в первичной правовой защите

«Суд считает, что податель заявления привел недостаточно обстоятельств для применения в данном случае первичной правовой защиты. По этой причине суд не удовлетворит прошение о первичной правовой защите», - говорится в подписанном судьей Тоомасом Венцелем решении суда.

В своем решении судья отмечает, что суд не может применить меру первичной правовой защиты на том основании, что опасность и непредсказуемость поведения наркоманов является общеизвестным фактом. «По мнению суда, опасность и непредсказуемость поведения наркоманов нельзя считать общеизвестной. Вернее будет считать общеизвестным фактом то, что общественность считает наркоманов опасными и непредсказуемыми», - отмечается в решении суда.

Суд в то же время отметил, что податель ходатайства может подать новое прошение о применении правовой защиты, при этом в ходатайстве могут быть приведены обстоятельства, которые проявились в связи с деятельностью пункта обмена шприцев.

Суд добавил, что само по себе применение первичной правовой защиты является уместной мерой.

Квартирное товарищество, обратившееся в суд с жалобой против открытия по адресу Ситси, 28 в таллиннском районе Пыхья-Таллинн пункта обмена шприцев, 21 сентября обратилось в суд и за первичной правовой защитой.

«Мы обратились [за первичной правовой защитой] и суд, прежде чем принять решение, дал противной стороне десять дней на дачу разъяснений», - сказал BNS тогда же председатель квартирного товарищества дома по Ситси, 28 Дмитрий Гришкин.

Фирма OU Kindralite Kinnisvara, которой принадлежат помещения в доме по Ситси, 28, решила сдать площадь в аренду Институту развития здоровья (TAI) для открытия пункта обмена шприцев. Представляющее квартировладельцев здания товарищество в среду оспорило соответствующий договор через суд.

В рамках первичной правовой защиты суд может приостановить деятельность пункта обмена шприцев до вынесения решения.

Пункт официально начал работу 20 сентября.