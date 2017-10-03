Вице-президента CBS уволили за неподобающие заявления о жертвах бойни в Лас-Вегасе

В своем Facebook топ-менеджер компании также написала, что у нее нет надежды на то, что республиканцы когда-нибудь изменят свою позицию по вопросу о свободном ношении оружия, ведь они не сделали этого тогда, когда были убиты дети.

Гефтман-Голд имела в виду бойню, устроенную 20-летним Адамом Ланцей в декабре 2012 года в начальной школе «Нэнси Хук» в штате Коннектикут, где погибли 26 человек, в том числе 20 детей. После этого массового убийства республиканцы отказались поддержать в конгрессе законопроект об ужесточении контроля над оружием.

«Я даже не чувствую сожаления, так как фанаты кантри-музыки - это, как правило, „республиканцы со стволами“», - написала вице-президент CBS после произошедшего в Лас-Вегасе. Позже этот пост был удален.

В CBS посчитали слова Гефтман-Голд абсолютно неприемлемыми для политики компании. Сотрудница, проработавшая в своей должности около года, нарушила все стандарты организации, в связи с чем лишилась своего поста, отчиталось руководство. В компании отметили, что соболезнуют всем жертвам убийства в Лас-Вегасе.

Как сообщает Fox News, позже Гефтман-Голд извинилась за свое постыдное сообщение и признала, что важна каждая человеческая жизнь, отнятая стрелком из Лас-Вегаса.

По последним данным, жертвами стрельбы, устроенной по непонятной пока причине 64-летним Стивеном Паддоком, стали 59 человек, ранения получили 527 человек. Стрелок, открывший огонь по зрителям проходившего под открытым небом музыкального фестиваля, покончил с собой до прибытия спецназа.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», однако в ФБР заявили, что пока связь Паддока с боевиками не установлена.

Накануне в полиции сообщили, что в гостиничном номере в Лас-Вегасе, который Пэддок снял в минувший четверг, в его доме в Меските (штат Невада) и в автомобиле было обнаружено 42 единицы огнестрельного оружия, а также тысячи патронов и взрывчатка.