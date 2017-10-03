Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Граждане Белоруссии лишились шенгенских виз за контрабанду сигарет в Эстонию

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото. | ФОТО: Maksu - ja Tolliamet

Эстонские таможенники 2 октября обнаружили в автомобиле с белорусскими номерными знаками спрятанные 410 пачек сигарет.

Как сообщила Лыунаская префектура, 2 октября в 8:00 на пункт пропуска Лухамаа из России прибыл автомобиль Citroen C5 с белорусскими номерными знаками. За рулем автомобиля был 42-летний мужчина, в машине была 40-летняя пассажирка, пишет rus.err.ee.

Сотрудники эстонской таможни обнаружили за обшивкой дверей автомобиля 410 пачек контрабандных сигарет. Водителя оштрафовали и аннулировали шенгенскую визу, выданную Ливтой, у пассажирики аннулировали шенгенскую визу, выданную Польшей.

Наверх