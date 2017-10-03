Граждане Белоруссии лишились шенгенских виз за контрабанду сигарет в Эстонию

Как сообщила Лыунаская префектура, 2 октября в 8:00 на пункт пропуска Лухамаа из России прибыл автомобиль Citroen C5 с белорусскими номерными знаками. За рулем автомобиля был 42-летний мужчина, в машине была 40-летняя пассажирка, пишет rus.err.ee.

Сотрудники эстонской таможни обнаружили за обшивкой дверей автомобиля 410 пачек контрабандных сигарет. Водителя оштрафовали и аннулировали шенгенскую визу, выданную Ливтой, у пассажирики аннулировали шенгенскую визу, выданную Польшей.