Купля-продажа недвижимости: с чего начинать – с продажи старого или с покупки нового?

Решение зависит не только от вашего кошелька, но и от конъюнктуры рынка, пишет консультант по недвижимости Тыну Тоомпарк на портале KV.EE.

На покупку нового жилья деньги есть

Если на покупку нового жилья есть деньги и брать банковский кредит нет необходимости, процесс значительно упрощается. Чтобы исключить риск освобождения старой жилплощади до покупки новой, начните с поиска нового жилья.

Если вы нашли квартиру и выяснили, в какое время можно в нее переехать, начните не спеша продавать старую.

Покупатель должен иметь в виду, что время переезда в новое жилье может затянуться, например, если продавец освобождает его в течение месяца-двух после заключения договора купли-продажи.

Сначала продать старое, а потом купить новое

Чаще бывает, что для покупки нового жилья сначала следует продать старое.

Если вы нашли покупателя на свою жилплощадь, следует сразу рассчитать, какую сумму из вырученных за продажу денег вы сможете потратить на самофинансирование новой покупки.

При составлении договора купли-продажи укажите максимально возможное время проживания в уже проданной недвижимости. Это поможет избавить вас от многократных переездов и проживания во взятой внаем квартире. Если срок увеличить не удается, попроситесь временно пожить у родителей.

Рыночная конъюнктура

Если цены на недвижимость имеют тенденцию к снижению, при продаже старой недвижимости и покупке новой имейте это в виду. Тогда вы сможете продать старое жилье дороже, а новое купить дешевле. Если же цены быстро растут, то может оказаться, что при покупке вы проиграете.

Остается надеяться только на то, что обычно цены меняются все-таки на протяжении достаточно длительного времени.