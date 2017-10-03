Подземные находки не дали достроить нарвский вокзал вовремя

Реконструкция нарвского железнодорожно-автобусного вокзала ведется тремя основными частями: за ремонт здания, взятого в этом году под охрану государства в качестве памятника старины, отвечает на правах собственника Эстонская железная дорога, а за строительство навеса над автобусной остановкой и отдельно за перестройку всей территории отвечает Нарвская управа, поскольку в этом случае речь идет уже о городской земле.

Руководитель отдела проектов Нарвского департамента развития и экономики Анне Веэво сообщила, что строительный проект для ремонта здания выполнен, и объявлена поставка на выполнение работ: «Если все будет хорошо, то строительные работы по зданию вокзала планируется завершить где-то к маю 2018 года». А вот с территорией и навесом над местом остановки автобусов уже не все хорошо: в ходе работ возникли новые непредвиденные обстоятельства.

Если о неожиданно вскрывшемся под асфальтом слое булыжников сообщалось еще весной – газета «Северное побережье» тогда писала, что власти Нарвы изучили расчищенную довоенную мостовую и поручили строителям ее аккуратно разобрать, чтобы потом снова пустить в дело, - то одними только камнями список находок не ограничился.

«В ходе подготовительных работ перед возведением навеса, когда был вскрыт котлован под фундамент, оказалось, что коммуникаций электричества и связи там гораздо больше, чем было известно во время проектирования, - рассказывает Анне Веэво, уточнившая, что проектировщик в свое время обращался к владельцам коммуникаций, включая железнодорожников. – Но для Эстонской железной дороги оказалось сюрпризом, что у них, оказывается, в ведении гораздо больше коммуникаций, и в том числе есть такие, которые перекладывать из зоны фундамента навеса невозможно – это международные коммуникации».

Как сообщила Веэво, часть коммуникаций удается переложить, но некоторые придется оставить под фундаментом навеса, а это вызвало необходимость его перепроектировать и заново согласовать с заинтересованными сторонами: «Все это занимает время».

Но и это не все: также нашлась под землей неучтенная, не нанесенная на карты теплотрасса, причем действующая.

«Сейчас уточняем, что с этой теплотрассой делать», - сказала Веэво.

Сдать в эксплуатацию обновленную привокзальную территорию – с автобусной остановкой, навесом над ней, освещением, подъездными путями, автопарковкой и пешеходной зоной перед зданием вокзала – первоначально планировали в конце сентября 2017 года, то есть буквально сейчас. С учетом же новых обстоятельств строители представили новые графики работ, учитывающие среди прочего и приближающуюся зиму.

«Планируется, что в этом году фирма Lemminkäinen Eesti все-таки сможет заасфальтировать проезд и парковки, то есть открыть движение транспорта, как это было раньше, а фирма Vant планирует закончить с фундаментом навеса и приступить к монтажу металлоконструкций. Но завершить все работы в этом году не удастся, потому что впереди зимний период, поставлен более-менее реальный срок завершения – тоже май 2018 года», - сказала Веэво, надеющаяся, что здание вокзала и прилегающая территория примут пасажиров и транспорт практически одновременно.

К слову, ранее убранные камни старой мостовой сейчас находятся на хранении. Их планируется использовать здесь же у вокзала для оформления островков безопасности и мест установки фонарных столбов.

Проект развития железнодорожно-автобусного вокзала Нарвы софинансирует программа поддержки, ориентированная на развитие железнодорожного движения и на объединение различных способов движения. О включении совместного проекта Нарвы и Eesti Raudtee в эту программу приняло решение правление Центра инвестиций в окружающую среду в конце 2015 года. Общая стоимость проекта составляет свыше 1,9 миллиона евро.

Анне Веэво сообщила, что софинансирующий данный проект Центр инвестиций в окружающую среду признал описанные выше препятствия объективными и поэтому разрешил продлить срок работ.

«Я не скажу, что только данные конкретные обстоятельства затянули данный процесс, - добавляет руководитель городского отдела проектов. – Еще, конечно, зависит от того, насколько быстро и профессионально строители предлагают возможные решения, корректно, грамотно готовят обоснования и насколько быстро все это согласовывают».

Веэво также отметила, что в такого рода строительных договорах всегда закладываются резервные деньги – как раз на случаи непредвиденных обстоятельств. Резерв пригодился для разрешения проблем с обнаруженными коммуникациями, но конкретно на исторические булыжники местная власть разрешила взять из горбюджета дополнительно до 50 тысяч евро, так как использование данных камней привнесет изменение в основной проект.