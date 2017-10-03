Propastop: слово «Прибалтика» выдает империалистические намерения Кремля?

Прибалтика – русское слово, означающее дословно «у Балтийского моря». Но этот термин никогда не использовался для обозначения всех стран на берегу Балтийского моря. Скажем, Швеция и Германия в понятие «Прибалтика» не входят – оно зарезервировано только для территорий, входивших некогда в состав России или СССР.

Исторически понятие «прибалтийские губернии» стали использовать для обозначения Эстляндии, Лифляндии и Курляндии в конце XIX века, когда переименовали остзейские губернии (Остзее – Балтийское море на немецком) в ходе русификации. В царской России словом «Прибалтика» обозначали и регионы Литвы, и – иногда – Финляндию.

Эстонию, Латвию и Литву, обретшие независимость после Первой мировой войны, стали снова называть Прибалтикой после того, как СССР их оккупировал. Словосочетание «Советская Прибалтика» широко использовалось и обозначало псевдообразования на месте некогда независимых стран – советские социалистические республики.

Что такое «Прибалтика» в современном русском языке – только ли географический термин? Например, литовский философ и теоретик культуры Гинтаутас Мажейкис считает, что речь вовсе не о невинном топониме: в этом слове отражается попытка воскрешения советских порядков. По мнению Мажейкиса, в употреблении слова «Прибалтика» отражается империалистическая попытка рассматривать страны Балтии как сферу влияния России, «наш» регион. В отличие от словосочетаний «страны Балтии» или «государства Балтии», которые признают выбор и независимость Эстонии, Латвии и Литвы.

Конечно, Мажейкису возражают российские СМИ. Скажем, по мнению президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, каждый язык волен называть объекты по-своему. В слове «Прибалтика» нет ничего политического, видеть в нем призрак – обычная прибалтийская паранойя, русофобия, желание отрицать советское прошлое. (О том, насколько Межевич объективен, можно сделать вывод по упоминанию его имени в ежегоднике КаПо и в пропаганде касательно нападения на АЭС.)

Можно было бы оставить использование слова «Прибалтика» без внимания, если бы пропагандистская машина Кремля не вела инфовойну против стран Балтии. На фоне высмеивания государственности стран Балтии, отрицания оккупации со стороны СССР и разжигания межнациональной розни есть причина обращать внимание и на топонимы с идеологической нагрузкой.

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Перевод с эстонского.