Названа лучшая европейская авиакомпания

Турецкому перевозчику такая награда присвоена впервые. Предыдущие шесть лет премии удостаивалась Lufthansa, пишет Lenta.ru.

Лучшей в номинации «бизнес-класс» названа авиакомпания «Аэрофлот», награды за экономический и первый класс получила Lufthansa. Лучшим чартерным перевозчиком признан Thomas Cook Airlines. Среди лоукостеров победа досталась Norwegian.

Первое место среди аэропортов Европы по версии World Travel Awards заняла авиагавань Цюриха.

Португальский курорт Алагарве был назван лучшим пляжным направлением в регионе, Венеция — лучшим круизным, Мадейра — лучшим островным.