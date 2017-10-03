Транспортная развязка в Силламяэ, потребовавшая немало взрывчатки, готова

По словам проектного руководителя фирмы-строителя развязки GRK Infra Кайдо Иваска, техническая комиссия осмотрела объект и в ближайшее время будет подписан акт приемки, пишет «Северное побережье».

Заместитель гендиректора Департамента шоссейных дорог по строительству и развитию Каупо Сирк рассказал, что это один из крупнейших объектов дорожного строительства, построенных нынче в Эстонии, и в Ида-Вирумаа следующих дорожных строек сравнимого масштаба пока не планируется.

85 процентов из затраченных на строительство семи миллионов евро поступили от Европейского союза.

По словам Кайдо Иваска, условия строительства транспортной развязки были достаточно сложные. На участке со стороны Таллинна дорогу пришлось прокладывать через плитняк. На другой стороне в старом русле реки и в долине была песчаная почва. «Во время строительства пришлось применять гидроизоляцию и очень много других мер, которые на обычном шоссейном объекте применять не требуется», — сказал он.

При строительстве дорожной артерии через плитняк потратили большое количество взрывчатки. Взрывные работы осложнило то обстоятельство, что в непосредственной близости пролегает газопровод. «Нам пришлось в интересах безопасности использовать маленькие заряды, что, в свою очередь, снизило темп работ», — сказал Иваск, отметив, что, с учетом обстоятельств, завершение такого объекта за один год — весьма быстрый результат.

Поскольку речь идет об одном из основных эстонских шоссе, то во время работ там строитель не мог останавливать движение более чем на пять минут. «Из-за этого рабочие дни иногда сильно затягивались».

Иваск отдал должное Силламяэскому горуправлению за хорошее сотрудничество и оперативную работу: «Постоянно приходилось решать вопрос безопасного передвижения людей во время строительства. Благодаря помощи горуправы все прошло хорошо».

Мэр Силламяэ Тынис Калберг отметил, что подготовка к строительству транспортной развязки заняла пять лет. «Поначалу горожане были против этого. Основные страхи были связаны с тем, насколько сложно будет передвигаться по развязке и не повлечет ли строительство дорожного канала на глубине девяти метров снижение уровня воды в колодцах расположенных поблизости садоводческих товариществ. Однако этого не произошло», — сказал мэр.

По словам Калберга, новая транспортная развязка сделала дорожное движение в Силламяэ гораздо безопаснее, так как прежнее место пересечения шоссе и железной дороги в нескольких оценках рисков указывалось в качестве самого опасного места в городе. «До строительства новой транспортной развязки невозможно было представить и расширение Силламяэского порта и свободной экономической зоны. Теперь такая возможность есть», — сказал Калберг, добавив, что теперь въезд в город Силламяэ обрел современный облик.

Участвовавшая в организованном горуправой благодарственном мероприятии министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что при подъезде к Силламяэ со стороны Таллинна она сильно удивилась. «Сначала такой объект дорожного строительства 21-го века, и затем появляется город Силламяэ», — сказала она.

По словам министра, хотя соглашение в Евросоюзе на бумаге пока не заключено, на встречах последних недель выяснилось, что Эстония сможет получить помощь от Евросоюза на дорожное строительство и после 2020 года, когда завершится текущий период финансирования.

Заместитель гендиректора Департамента шоссейных дорог по строительству и развитию Каупо Сирк рассказал, что департамент планирует сделать двухуровневым перекресток основного шоссе и местной дороги в Силламяэ в направлении Нарвы. «Сейчас ждем вступления в силу планировок», — сказал он.

По словам Сирка, движение между Йыхви и Нарвой недостаточно интенсивное, чтобы сделать данный дорожный отрезок в полном объеме четырехрядным. Согласно действующей программе, в 2023-2024 годах планируется сделать трехрядными самые опасные и извилистые отрезки между Йыхви и Нарвой. «Отрезок шоссе между Йыхви и Нарвой важен для нас. Но, исходя из финансовых возможностей, мы не можем продвигаться вперед быстрее», — констатировал он.

Сейчас в Силламяэ продолжается строительство накопительной дороги, ведущей от улицы Павлова до въезда в город, и оно должно завершиться в конце 2017 года.