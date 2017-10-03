Cледуя одному совету, мужчина сбросил 29 лишних килограммов

Раймон, каким был твой прежний опыт похудения?

Еще весной я весил 130 кг, мне было трудно завязывать шнурки! Я много думал о том, чтобы начать диету, но как-то не получалось – мне больше нравилось вкусно поесть, чем стройная фигура и здоровье! Так как я обычно не завтракал, а в обед только наскоро перекусывал, наиболее ощутимый прием пищи у меня обычно был вечером около 21:00 – тогда я обычно переедал и шел спать. Никакие диеты не пробовал, но пробовал разные таблетки для похудения –эффекта не было. Члены семьи убеждали меня начать что-то делать для снижения веса, но это лишь вызывало сопротивление. Потому что считаю – прийти к диете, осознать ее важность надо самому, только тогда успехи будут! Похудение начинается в голове!

Как ты все-таки решил попробовать стокгольмскую диету?

Меня вдохновил реальный пример – один знакомый похудел при помощи стокгольмской диеты. Я был очень удивлен, когда встретил его после долгого перерыва – он не только похудел, но и выглядел моложе и спортивнее! Именно он рассказал мне об этой диете. Я понял, что это вариант, как действительно похудеть с гарантией, и решил записаться!

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Удавалось ли соблюдать план питания?

Из-за работы я начал следовать плану питания только через неделю после того, как записался. В этом плане нет ничего такого, что было бы трудно соблюдать! Все хорошо продумано и сбалансировано, продукты легко доступны, и не надо тратить космические суммы на их приобретение. Особенно мне понравилось, что в моем плане были частые приемы пищи – поэтому ни разу не ощущал голода. Конечно, первые дни были более трудными, потому что надо было заставлять себя есть завтрак, что для меня было непривычно. Но через пару дней организм уже приспособился, и я начал замечать первые положительные результаты!

/ Life Apps

Каковы были первые результаты?

Первое приятное изменение я увидел на второй день, когда встал на весы – я сбросил пару килограммов. С того времени я по-прежнему каждое утро, вставая на весы, вижу, что продолжаю сбрасывать килограммы. Это такой положительный азарт, который я пожелал бы испытать каждому!

Сколько килограммов ты сбросил при помощи стокгольмской диеты?

С начала диеты и до сегодняшнего дня я потерял 29 килограммов.

Это действительно впечатляющее количество, поздравляем! Что ты посоветовал бы другим людям, которые тоже хотят похудеть?

Однозначно – всем, у кого есть проблема с лишним весом, я исключительно рекомендую стокгольмскую диету! Попробуй сам, и потом скажешь спасибо!

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