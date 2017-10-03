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Крик о помощи жительницы Эстонии: помогите найти мать!

Rus.Postimees.ee
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Пропавшая Малле. | ФОТО: Erakogu

В Пярнумаа девушка просит помощи в поисках своей матери, которая вчера пропала в Пярну.

«Наша мама Малле должна была отправиться из Пярну в Аудру, чтобы выйти в вечернюю смену на работу на предприятии Valmose, но до туда она так и не добралась», - рассказала порталу Pärnu Postimees дочь Марика.

Малле 50 лет, рост 160 см. Уходя из дома, она была одета в синюю ветровку, серые джинсы и белые ботинки Puma.

«Мы сообщили о произошедшем в полицию. В больницу тоже звонили, там ее нет. Мы разбиты», - добавила Марика.

Всех, кто видел Малле, дочь просит звонить по телефону 5886 2684.

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