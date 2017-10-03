Крик о помощи жительницы Эстонии: помогите найти мать!
3 октября 2017 г., 13:39
В Пярнумаа девушка просит помощи в поисках своей матери, которая вчера пропала в Пярну.
«Наша мама Малле должна была отправиться из Пярну в Аудру, чтобы выйти в вечернюю смену на работу на предприятии Valmose, но до туда она так и не добралась», - рассказала порталу Pärnu Postimees дочь Марика.
Малле 50 лет, рост 160 см. Уходя из дома, она была одета в синюю ветровку, серые джинсы и белые ботинки Puma.
«Мы сообщили о произошедшем в полицию. В больницу тоже звонили, там ее нет. Мы разбиты», - добавила Марика.
Всех, кто видел Малле, дочь просит звонить по телефону 5886 2684.