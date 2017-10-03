Почти 22 000 жителей Эстонии вовремя не уплатили налоги на общую сумму в 10 млн евро

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ, по словам которой подоходный налог не уплатили 3300 лиц на общую сумму в 6 млн евро, земельный налог не уплатили в срок 16 500 лиц на общую сумму в 2,6 млн евро и социальный налог вовремя не уплатили 2100 лиц на общую сумму 1,4 млн евро.

На основании налоговых деклараций за 2016 год 16 290 лиц должны были выплатить 30,4 млн евро подоходного налога. 9500 лиц должны были выплатить дополнительно 8,3 млн евро социального налога, сообщил ранее Налогово-таможенный департамент (MTA).

По словам ведущего специалиста отдела обслуживания MTA Ханнеса Удде, в этом году предстояло выплатить на 3,6 млн евро больше подоходного налога по сравнению с прошлым годом. «Существенную роль в росте поступлений подоходного налога сыграло декларирование полученных из-за границы доходов, подлежащих налогообложению в Эстонии, всего было задекларировано на 20 млн евро больше зарубежных доходов, чем в прошлом году», - сказал Удде.

MTA выслал оповещения всем, кто к 2 октября должен был доплатить подоходный или социальный налог. Люди, которые по какой-либо причине не получили или потеряли сообщение департамента, могут ознакомиться с ним на странице своей налоговой декларации за 2016 год в портале e-maksuamet/e-toll или обратиться в клиентское обслуживание департамента. Департамент также по электронной почте информирует людей, на счету предоплаты которых недостаточно средств для доплаты.

К 2 октября 75 956 лицам также следовало выплатить вторую часть земельного налога на общую сумму 25 млн евро. Если сумма земельного налога превышает 64 евро, налог может быть выплачен по частям — срок уплаты первой части истек 31 марта, к этому времени следовало выплатить не менее половины суммы. Остальную часть налога следовало выплатить не позднее 3 октября.